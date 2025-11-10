МВД назвало топ-5 фраз, по которым можно вычислить мошенника
Мошенники могут притвориться ребенком или начальником потенциальной жертвы
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Россиян предупредили о ключевых фразах, которые чаще всего используются мошенниками для получения данных от личного кабинета граждан на «Госуслугах». Их список привело МВД РФ.
«По данным МВД, к ним относятся фразы: „Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги“, „У меня проблемы, помоги“ и „Это срочно, переведи на эту карту“», — пишет ТАСС. В мошеннических схемах, как уточнили в ведомстве, могут использоваться и дипфейки начальников.
Ранее в МВД РФ рассказали, какие данные нельзя передавать посторонним, чтобы не потерять свои деньги. К ним относятся три цифры на оборотной стороне карты, пин-код и срок действия карты, коды из уведомлений.
