МВД назвало топ-5 фраз, по которым можно вычислить мошенника

Россиян предупредили о ключевых фразах, которые чаще всего используются мошенниками для получения данных от личного кабинета граждан на «Госуслугах». Их список привело МВД РФ.

«По данным МВД, к ним относятся фразы: „Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги“, „У меня проблемы, помоги“ и „Это срочно, переведи на эту карту“», — пишет ТАСС. В мошеннических схемах, как уточнили в ведомстве, могут использоваться и дипфейки начальников.