Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

МВД назвало топ-5 фраз, по которым можно вычислить мошенника

В МВД предупредили о фразах, которые чаще всего используют мошенники
10 ноября 2025 в 10:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мошенники могут притвориться ребенком или начальником потенциальной жертвы

Мошенники могут притвориться ребенком или начальником потенциальной жертвы

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россиян предупредили о ключевых фразах, которые чаще всего используются мошенниками для получения данных от личного кабинета граждан на «Госуслугах». Их список привело МВД РФ. 

«По данным МВД, к ним относятся фразы: „Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги“, „У меня проблемы, помоги“ и „Это срочно, переведи на эту карту“», — пишет ТАСС. В мошеннических схемах, как уточнили в ведомстве, могут использоваться и дипфейки начальников. 

Ранее в МВД РФ рассказали, какие данные нельзя передавать посторонним, чтобы не потерять свои деньги. К ним относятся три цифры на оборотной стороне карты, пин-код и срок действия карты, коды из уведомлений. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал