Apple отозвала сертификаты у российских программ для защиты от утечек

Без сертификата пользователи не смогут обновлять приложения, указано в материале

Российские разработчики корпоративных DLP-систем (Data Leakage Prevention, которые предназначены для мониторинга и предотвращения утечек данных) лишились сертификатов от Apple для подтверждения подлинности приложений. Об этом рассказали источники в IT компаниях.

«Apple отозвала у российских разработчиков корпоративных DLP-систем сертификаты, используемые для подтверждения подлинности на устройствах под управлением macOS», — указано в материале «Ведомостей». Издание ссылается на четыре источника в IT компаниях.

Сам сертификат нужен для подтверждения подлинности приложения. Без него компании не смогут обновлять софт, который защищает их от утечек в корпоративных приложениях.

