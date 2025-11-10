Apple отозвала сертификаты у российских программ для защиты от утечек
Без сертификата пользователи не смогут обновлять приложения, указано в материале
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российские разработчики корпоративных DLP-систем (Data Leakage Prevention, которые предназначены для мониторинга и предотвращения утечек данных) лишились сертификатов от Apple для подтверждения подлинности приложений. Об этом рассказали источники в IT компаниях.
«Apple отозвала у российских разработчиков корпоративных DLP-систем сертификаты, используемые для подтверждения подлинности на устройствах под управлением macOS», — указано в материале «Ведомостей». Издание ссылается на четыре источника в IT компаниях.
Сам сертификат нужен для подтверждения подлинности приложения. Без него компании не смогут обновлять софт, который защищает их от утечек в корпоративных приложениях.
Отзыв сертификатов у российских разработчиков DLP-систем от Apple происходит на фоне продолжающегося напряжения в отношениях между российскими регуляторами и корпорацией. Ранее ФАС потребовала от Apple предоставить пользователям iOS возможность выбирать российские поисковые системы по умолчанию, а Минцифры поддержало это требование и заявило о возможности введения жестких мер в случае его невыполнения.
