Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

10 ноября 2025 в 11:03
В Белгородском районе нанесены удары четырех беспилотников

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атакам беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, а также селу Толоконное нанесены удары четырех беспилотников, из которых один сбит», — написал Гладков в своем telegram-канале. В селе Толоконное поврежден один из объектов коммерческого предприятия. В поселке Малиновка пострадали частный дом и хозпостройка.

В Грайворонском муниципальном округе под атаку беспилотников попали села Глотово, Гора-Подол, Козинка и Новостроевка-Первая. Всего было зафиксировано четыре атаки, два беспилотника были подавлены. В селе Козинка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. Ранее он считался пропавшим без вести. Транспортное средство было уничтожено огнем. В селе Новостроевка-Первая повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия.

В Краснояружском районе были атакованы села Колотиловка и Староселье. По информации губернатора, было выпущено два боеприпаса и совершено четыре атаки беспилотниками. В результате этих инцидентов последствий не возникло.

В Шебекинском муниципальном округе атаки беспилотников были направлены на город Шебекино и село Новая Таволжанка. Было зафиксировано четыре атаки, два беспилотника были подавлены. В Шебекино поврежден легковой автомобиль.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

