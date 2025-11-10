Суд взыскал с Euroclear десятки миллионов долларов в пользу «Транснефти»

Иск поступил в суд в сентябре 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Транснефть» и взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов (более 6,9 миллиарда рублей). Решение было вынесено еще в июле, но информация о полном удовлетворении иска появилась только сейчас. Сам судебный акт пока не опубликован.

«Арбитражный суд Москвы по иску ПАО „Транснефть“ взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов», — пишет РИА Новости. Иск поступил в суд в сентябре 2024 года. На предварительных слушаниях суд по ходатайству истца решил провести слушания дела в закрытом режиме. В определении суда отмечалось, что дальнейшее рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны. Третьими лицами к делу привлечены Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий (НРД).