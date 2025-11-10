Бывший завод General Motors в Петербурге возобновит работу

Объем производства на заводе достигнет десятки тысяч автомобилей, указано в материале (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На базе бывшего завода General Motors запустится производство автомобилей. Ориентировочно это произойдет с начала следующего года. Об этом сообщили в бизнес-кругах региона.

«Изначально партнеры заявляли, что в конце этого — начале следующего года запустятся. Пока ориентируемся все-таки на начало следующего года», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Как он отметил, в процессе перезапуска задействованы компания «АГР» и ее дочернее предприятие «АГМ». Эти компании организуют автомобильный кластер и возобновление производственной деятельности. Ожидается объем производства на десятки тысяч автомобилей, указано в материале.

