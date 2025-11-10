Более ста немецких компаний открыли в России за четыре года

Немецкий бизнес продолжает работу в России Фото: Илья Московец © URA.RU

За последние четыре года в России было открыто более 100 новых компаний с участием предпринимателей из Германии. Одновременно за этот же период было ликвидировано около 400 предприятий, свидетельствуют данные аналитического сервиса Rusprofile.

«За четыре года немецкие учредители открыли в России больше 100 новых компаний, 400 организаций были ликвидированы. За этот период граждане и фирмы вошли в состав учредителей почти 400 отечественных фирм», — сообщили аналитики Rusprofile, их данные передает РИА Новости.

Эксперты отмечают изменение стратегии присутствия немецкого бизнеса на российском рынке. По словам замдиректора компании «АРБ Про» Романа Копосова, многие компании сменили форму присутствия через передачу активов или получение российского гражданства владельцами. Ярким примером стал менеджер Лео Эппингер, который выкупил бизнес в РФ и получил российское гражданство.

Статистика показывает постепенное снижение числа регистраций новых компаний с немецким участием. Если в 2022 году было зарегистрировано 36 таких фирм, то в 2025 году — только 16. Несмотря на это, общее количество действующих компаний с немецкими учредителями остается стабильным.

Наиболее заметным стало сокращение немецкого присутствия в секторе промышленного оборудования и машиностроения. Экспорт из Германии в Россию по категории машин и оборудования снизился примерно на 76% за период с 2019 по 2023 годы. Особенно резкое падение произошло в automotive-секторе, где поставки сократились на 94%.