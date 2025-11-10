Стала известна судьба литовских фур на границе с Беларусью

Грузовики сконцентрированы на подъездных путях к КПП „Каменный Лог“ и „Бенякони“ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того как Литва закрыла пункты пропуска, на территории Беларуси скопилось более 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Грузовики будут перемещены на специальную стоянку. Об этом сообщил белорусский МИД.

«Белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска „Котловка“, — сообщило ведомство. Решение направлено на обеспечение безопасности и сохранности транспорта. Свыше 1,1 тысячи грузовиков сконцентрированы преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска „Каменный Лог“ и „Бенякони“.