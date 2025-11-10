Детективы в Германии обвиняют Украину в подрыве газопроводов, указано в материале Фото: Danish Defence

Поддержка Украины может быть подорвана из-за расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом написали иностранные СМИ.

«Теперь их (детективов в Германии — прим. URA.RU) расследование того, кто стоял за величайшим актом саботажа в современной истории — взрывом трубопровода „Северный поток“, — грозит подорвать поддержку Украины, страны, которую они считают ответственной», — указано в материале The Wall Street Journal.

Помимо этого указано, что любое судебное слушание «еще больше обострит отношения между Украиной и Германией». Это объясняется тем, что детективы из ФРГ возлагают ответственность за произошедшее на Украину.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» произошел в сентябре 2022 года. Федеральная служба безопасности Российской Федерации расценила данное событие как акт международного терроризма.