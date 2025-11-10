WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» подорвет поддержку Украины
Детективы в Германии обвиняют Украину в подрыве газопроводов, указано в материале
Фото: Danish Defence
Поддержка Украины может быть подорвана из-за расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом написали иностранные СМИ.
«Теперь их (детективов в Германии — прим. URA.RU) расследование того, кто стоял за величайшим актом саботажа в современной истории — взрывом трубопровода „Северный поток“, — грозит подорвать поддержку Украины, страны, которую они считают ответственной», — указано в материале The Wall Street Journal.
Помимо этого указано, что любое судебное слушание «еще больше обострит отношения между Украиной и Германией». Это объясняется тем, что детективы из ФРГ возлагают ответственность за произошедшее на Украину.
Подрыв газопроводов «Северные потоки» произошел в сентябре 2022 года. Федеральная служба безопасности Российской Федерации расценила данное событие как акт международного терроризма.
Расследование диверсий на «Северных потоках» осложняется международными разногласиями: Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого Германией в причастности к диверсии, направив дело на новое рассмотрение. Ранее польские власти отказались выдавать Германии другого подозреваемого и публично оправдали диверсию, что обострило отношения между Варшавой и Берлином.
