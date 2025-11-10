Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Туапсе нейтрализованы четыре безэкипажных катера, один сдетонировал

10 ноября 2025 в 11:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Один из безэкипажных катеров сдетонировал

Один из безэкипажных катеров сдетонировал

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера (БЭК). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК», — говорится в telegram-канале штаба. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. В результате взрыва образовалась ударная волна, которая повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома. Кроме того, пострадали гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал. На месте оперативно работают специальные и экстренные службы.

Ранее сообщалось об угрозе использования безэкипажных катеров в Новороссийске. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и на время избегать нахождения в зоне прибрежной полосы.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал