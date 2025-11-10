В Туапсе нейтрализованы четыре безэкипажных катера, один сдетонировал

В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера (БЭК). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК», — говорится в telegram-канале штаба. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. В результате взрыва образовалась ударная волна, которая повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома. Кроме того, пострадали гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал. На месте оперативно работают специальные и экстренные службы.