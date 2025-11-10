Логотип РИА URA.RU
Более ста человек застряли в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задержали на 13 часов рейс в Москву
10 ноября 2025 в 10:26
Десятки человек отказались от перелета

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 10 ноября перенесли на 13 часов рейс DP-6542 авиакомпании «Победа» в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Время вылета по расписанию 06:00 10 ноября 2025 года. Планируемое время вылета 19:00 того же дня», — пояснили в ведомстве.

Первое время пассажиры находились в аэропорту, однако через время 14 человек разместили в гостинице, 146 человек вернулись домой, а 35 — отказались от перелета. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

