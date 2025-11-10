Более ста человек застряли в аэропорту Екатеринбурга

Десятки человек отказались от перелета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 10 ноября перенесли на 13 часов рейс DP-6542 авиакомпании «Победа» в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Время вылета по расписанию 06:00 10 ноября 2025 года. Планируемое время вылета 19:00 того же дня», — пояснили в ведомстве.