ЧП произошло пять дней назад в Чкаловском районе

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Фучика, 1 незнакомка напала и избила 44-летнюю учительницу. Подробности конфликта URA.RU рассказал знакомый пострадавшей.

По ее словам, все произошло днем 5 ноября. Женщину избивали руками и ногами. «Она просила о помощи прохожих и охрану дома, никто ей не помог. После случившегося пострадавшая сняла побои и пошла в полицию, написала заявление», — отметил собеседник агентства.

Жильцы предполагают, что педагога избила их новая соседка из четвертого подъезда. Задержана ли подозреваемая, неизвестно. «Думаю, что история на этом не закончилась. Нападавшая — очень агрессивный человек, скорее всего, будет преследовать», — заключил знакомый. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.

