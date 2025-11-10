Свердловчанке, издевавшейся над своими детьми, вынесли приговор

Женщину обвинили по двум статьям Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кировградский горсуд (Свердловская область) вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая истязала свою дочь и угрожала расправой малолетнему сыну. Следующие 3,5 года она проведет в колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пояснили там. С нее также взыскали в качестве моральной компенсации в пользу дочери 150 тысяч рублей и в пользу сына 50 тысяч рублей.

Женщину признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ее взяли под стражу в зале суда.

