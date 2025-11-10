Сколько свердловчан зарабатывают больше 200 тысяч рублей
Типичной зарплатой в регионе считается до 102 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Доля жителей Свердловской области, зарабатывающих больше 200 тысяч рублей в месяц, составляет всего 4,7%. Это следует из рейтинга российских регионов по уровню и распределению зарплат от РИА Новости.
В этом топе Средний Урал занял 23 место. Согласно аналитике, доля зарабатывающих меньше 45 тысяч рублей составляет 23,6% от общего числа жителей. Типичной зарплатой в регионе считается 47-102 тысячи рублей.
Среди регионов УрФО в рейтинге Свердловскую область обогнали Тюменская область (там зарабатывают больше 200 тысяч рублей 6,4% жителей), ХМАО (12,2%) и ЯНАО (24,7%). На первом месте оказался Чукотский автономный округ — 36,5%.
