В центре Екатеринбурга закрыли популярные бани

Бани закрыли по техническим причинам Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Дзержинского примерно на неделю закрыли мужской банный комплекс «Космос». Об этом рассказали представители бань в соцсетях.

«Друзья, начиная с 9 ноября неделю будем закрыты по техническим причинам», — следует из поста. Точную дату открытия пообещали сообщить позже.