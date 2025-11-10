В центре Екатеринбурга закрыли популярные бани
10 ноября 2025 в 11:01
Бани закрыли по техническим причинам
В Екатеринбурге на улице Дзержинского примерно на неделю закрыли мужской банный комплекс «Космос». Об этом рассказали представители бань в соцсетях.
«Друзья, начиная с 9 ноября неделю будем закрыты по техническим причинам», — следует из поста. Точную дату открытия пообещали сообщить позже.
Ранее в банном комплексе «Сандуны Урал» закрыли самый элитный разряд — Демидовский. Это связано с пожаром в комплексе, который случился в ночь на 7 октября.
