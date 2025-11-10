Путин наградил сотрудников свердловского металлургического гиганта

Семеро работников комбината награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе награжденных — начальник смены колесобандажного цеха Евгений Горбенко, под руководством которого была введена в работу линия выходного контроля и освоено более 30 новых профилей колес. Также награду получили обработчик металла Мустафа Гыджиров, бригадир углеподготовительного цеха Олег Диденко и слесарь-ремонтник Олег Загидуллин, участвовавший в реконструкции ключевых воздухоразделительных установок. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен труд начальника цеха пути управления железнодорожного транспорта Владимира Краснослободцева. Он стал одним из авторов проекта по внедрению современных железобетонных шпал, что значительно повысило надежность и срок службы путей.