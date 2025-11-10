Путин наградил сотрудников свердловского металлургического гиганта
Указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин
Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ
Восемь металлургов ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокого признания сотрудники предприятия достигли благодаря многолетнему добросовестному труду, профессиональным успехам и личному вкладу в развитие отечественной металлургии.
«Этот высокий уровень признания — результат ежедневного труда, профессионализма и преданности делу наших сотрудников, — отметил вице-президент компании, руководитель дивизиона „Урал“ Денис Новоженов. — Благодаря таким профессионалам предприятие сохраняет конкурентоспособность и укрепляет экономику».
Семеро работников комбината награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе награжденных — начальник смены колесобандажного цеха Евгений Горбенко, под руководством которого была введена в работу линия выходного контроля и освоено более 30 новых профилей колес. Также награду получили обработчик металла Мустафа Гыджиров, бригадир углеподготовительного цеха Олег Диденко и слесарь-ремонтник Олег Загидуллин, участвовавший в реконструкции ключевых воздухоразделительных установок. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен труд начальника цеха пути управления железнодорожного транспорта Владимира Краснослободцева. Он стал одним из авторов проекта по внедрению современных железобетонных шпал, что значительно повысило надежность и срок службы путей.
Экономический эффект от рационализаторских предложений другого награжденного, Михаила Мичкова, составил 10 млн рублей. Вклад Григория Киселева позволил предприятию освоить производство новых профилеразмеров крановых рельсов и швеллеров. Государственные награды стали признанием значительного вклада тагильских металлургов в развитие одной из ключевых отраслей промышленности России.
Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ
Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!