Общество

Сотрудники ДПС из ЯНАО удостоены ведомственных наград за героизм при спасении семерых человек. Фото

Ямальские полицейские получили награды из рук министра МВД РФ
10 ноября 2025 в 12:04
Фото: Илья Московец © URA.RU

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил государственные награды полицейским проявивших мужество при спасении людей, в том числе ямальским сотрудникам ДПС Сергею Дерку и Виталию Степкину — они получили медали МВД России «За смелость во имя спасения» за спасение семерых человек при пожаре в Пангодах. Церемония награждения героев, состоялась в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.  

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, в ходе которой были вручены государственные и ведомственные награды 29 полицейским из 17 регионов нашей страны. Все они проявили мужество и героизм при спасении людей. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню сотрудника органов внутренних дел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Ямальские полицейские Сергей Дерк и Виталий Степкин во время пожара в поселке Пангоды эвакуировали из горящего здания семерых человек. В ночь на 29 июля 2024 года около 03:20 инспекторы ДПС из поселка Пангоды старший прапорщик полиции Виталий Степкин и старший сержант полиции Сергей Дерк во время патрулирования обнаружили возгорание жилого дома на улице Звездной. Сотрудники оперативно проинформировали дежурную часть и немедленно приступили к эвакуации жильцов. Из горящего, заполненного дымом здания были выведены семь человек — трое несовершеннолетних и четверо взрослых. Кроме того, сотрудники регулярно оказывают помощь водителям на трассах в условиях экстремальных ямальских морозов.  

Сотрудники ДПС Сергей Дерк и Виталий Степкин

Фото: Telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

