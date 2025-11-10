Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Суд ужесточил наказание жительнице Ямала

Прокурор Лабытнанги отправил женщину в колонию-поселение за неуплату алиментов
10 ноября 2025 в 11:41
Прокуратура Лабытнанги добилась отправки женщины в колонию за нарушения условного срока

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) добилась отмены условного осуждения и направления местной жительницы в колонию-поселение за систематические нарушения условий испытательного срока по делу о неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Установлено, что местная жительница судом осуждена к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ).В период испытательного срока женщина неоднократно допускала нарушения, в том числе обязанность трудиться, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также систематически не являлась на регистрацию без уважительных причин», — уточнили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Суд согласился с позицией прокуратуры и постановил отменить условное осуждение, назначив отбывание реального срока в колонии-поселении продолжительностью 6 месяцев. Первоначально женщина была осуждена за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

