Уралец прибегнул к нечестному приему ради победы Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловского рыбака уличили в жульничестве на фестивале «Каменский хищник — 2025», который прошел под Каменском-Уральским. Один из участников состязаний нашпиговал щуку свинцовыми грузилами, чтобы утяжелить ее вес. За нечестный прием рыболов может быть дисквалифицирован навсегда, сообщили организаторы.

«В одной из щук с улова участников нашего фестиваля были найдены свинцовые чебурашки в желудке. Искусственное увеличение веса запрещено правилами. Чья это щука, мы в курсе. Участник не попал в призовые номинаций. Вопрос по его дальнейшему участию в наших фестивалях решается», — говорится на странице сообщества «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте».

На фото, которым сопроводили пост, видны свинцовые грузила общим весом чуть более 50 граммов. Новость вызвала бурную реакцию среди рыбаков. Многие потребовали назвать имя нечестного участника, но организаторы отказались по этическим соображениям. Они объяснили, что обнародовали инцидент в назидание другим рыболовам. Впредь устроители фестиваля пообещали тщательно проверять не только улов, но и сумки с ящиками конкурсантов на наличие запрещенных предметов. Для этого они готовы прибегнуть даже к металлодетекторам.

