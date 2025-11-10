Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Финансовый кризис случился в крупном городе-спутнике Екатеринбурга

Свердловские власти вводят внешнее управление в Среднеуральске из-за кризиса
10 ноября 2025 в 12:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты подготовят план восстановления платежеспособности

Депутаты подготовят план восстановления платежеспособности

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Среднеуральск (один из четырех городов-спутников Екатеринбурга) утратил платежеспособность. В связи с этим губернатор Денис Паслер поручил мэру Алексею Стасенку заключить с минфином соглашение о мерах по ее восстановлении, следует из постановления правительства региона, которое находится в распоряжении URA.RU.

«Главе муниципального округа Среднеуральск А. В. Стасенку заключить с Министерством финансов Свердловской области соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального округа Среднеуральск сроком на пять лет», — говорится в документе. Местной думе поручили утвердить план восстановления платежеспособности.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Среднеуральска. Там уточнили, что работают в штатном режиме, в рамках закона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал