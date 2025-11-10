Финансовый кризис случился в крупном городе-спутнике Екатеринбурга

Депутаты подготовят план восстановления платежеспособности Фото: Размик Закарян © URA.RU

Среднеуральск (один из четырех городов-спутников Екатеринбурга) утратил платежеспособность. В связи с этим губернатор Денис Паслер поручил мэру Алексею Стасенку заключить с минфином соглашение о мерах по ее восстановлении, следует из постановления правительства региона, которое находится в распоряжении URA.RU.

«Главе муниципального округа Среднеуральск А. В. Стасенку заключить с Министерством финансов Свердловской области соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального округа Среднеуральск сроком на пять лет», — говорится в документе. Местной думе поручили утвердить план восстановления платежеспособности.