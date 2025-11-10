Логотип РИА URA.RU
Природа

Землетрясение прогремело в Свердловской области

10 ноября 2025 в 11:52
Подземные толчки зафиксировали 6 ноября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Под свердловским поселком Лесоразработки (Серовский МО) утром 6 ноября случилось землетрясение. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 6 ноября в 10:36 по местному времени или в 05:36 по Гринвичу. Магнитуда землетрясения составила 3,9 балла, что считается чуть выше среднего и не представляет опасности.

Недавно подземные толчки были зафиксированы возле поселка Левиха, который находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Их магнитуда составила 3,6 балла.

Комментарии (1)
  • Сергей
    10 ноября 2025 11:57
    Спустя 4 дня вы проснулись. Уже было опровержение, что это фейк.
