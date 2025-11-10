Свердловскую область ждут погодные качели от -27 градусов до ноля

На севере региона в последние сутки было под -30 Фото: Игорь Пантин © URA.RU

На севере Свердловской области похолодало до минус 27 градусов, однако уже 10 ноября ситуация резко изменится. Как именно, сообщает Уральский гидрометцентр.

«На крайнем севере и востоке утром было по-зимнему: днем -10...-16 градусов, ночью -17...-22 градусов, в Атымье (Пелымский округ) -27,3 градусов. На крайнем юго-западе (Красноуфимск, Шамары, Ревда) было тепло: днем 0...-2 градуса, ночью -2...-5», — сказано в официальном telegram-канале станции. Данные приведены за сутки, начиная с 8 часов утра 9 ноября и до 8 часов утра 10 ноября.

Однако уже в ближайшие часы ситуация изменится благодаря теплому атмосферному фронту, который надвигается на Урал с европейской части России. Температурные значения выровняются по всему региону до -3...+1 градуса. На севере области ожидается -4...-5 градусов, на юге — 0...-2, что будет существенно выше средних значений.

