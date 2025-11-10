Сражались в Чечне, боролись с ОПГ: истории известных силовиков из Екатеринбурга

10 ноября отмечается День сотрудников внутренних дел РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

В России 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции. Каждый день они, рискуя жизнью, раскрывают сотни преступлений. Правоохранители из Екатеринбурга от коллег не отстают — и без выходных борются с нарушителями порядка. URA.RU вспоминает о самых ярких милиционерах и полицейских Свердловской области.

Леонид Валов

Леонид Валов сражался в Чечне Фото: сайт ГУ МВД по Свердловской области

Офицер родился в 1947 году в Свердловске. В 1993-м стал первым руководителем специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Свердловской области. Благодаря Валову, силовики смогли разгромить банду Метелева.

С весны 1995 Валов неоднократно бывал в служебных командировках в Чечне, где руководил различными спецоперациями. Во время одной такой его сослуживцы обнаружили и изъяли крупную партию нелегального оружия. За операции в Чечне Валов награжден звездой Героя России. 15 декабря 1995-го Валов получил ранение и погиб. С места происшествия его тело пытался спасти майор Владимир Ласточкин, но тоже попал под обстрел и умер. В конце декабря Валова похоронили в столице Урала.

Виктор Чечвий

Виктор Чечвий - герой РФ Фото: сайт полпреда в УрФО

Чечвий родился в 1960 году в деревне Пушкарево (Слободо-Туринский район). Майор начинал службу в милиции Березовского. А в 1988-м в числе первых пришел в созданный отряд особого назначения областного ГУВД. Там он занимал должности от командира взвода до замкомандира батальона.

Чечвий руководил операцией по освобождению жилого массива в Старопромысловском районе Грозного в декабре 1999 года. Сотрудники ОМОН подверглись массированному огню противника, но смогли уничтожить их опорный пункт. Чечвий лично ликвидировал две огневые точки. Он прикрывал отходивших в укрытие товарищей и получил смертельное ранение. Чечвия похоронили в Березовском в 1999-м. Через год его посмертно наградили звездой Героя России.

Владимир Воротников

Владимир Воротников умер в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарный глава ГУВД по Свердловской области родился 2 октября 1950 года. Ведомством он управлял дважды: в лихие девяностые и в начале двухтысячных. За это время он столкнулся с многочисленными бандами, которых сумел разгромить. Коллеги уверены, что без Воротникова стабилизировать обстановку в регионе не получилось бы.

Сыщик скончался 1 октября 2023 года — за день до своего 73-летия. По словам друзей, Владимир перенес инсульт и несколько дней находился в тяжелом состоянии в реанимации, где, к сожалению, умер.

По словам бывших коллег, Воротников, несмотря на высокую должность, всегда выезжал на места преступлений и помогал раскрывать их. К примеру, один раз он вычислил злоумышленника по направлению ветра. «Клуб генералов» простился с Воротниковым 4 октября.

Константин Строганов

Владимир Строганов служил в Москве и Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В системе МВД Строганов служил с 1996 года. Карьеру начинал в Москве, где прошел все карьерные ступени: был оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по ОВД, начальником отделения. В 2011-м его перевели в Екатеринбург. Там Константин возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. Свердловские коллеги отзываются о нем как о грамотном руководителе.

В столице Урала Строганов боролся с этническими криминальными группировками, торговцами спиртом и другими преступниками. Его называли самым медийным офицером свердловского главка МВД. В ноябре 2018-го Строганов вернулся в Москву, где возглавил Управление собственной безопасности столичной полиции. Через пять лет ему доверили УВД по Северо-восточному административному округу ГУ МВД. В конце декабря 2023-го офицер ушел на пенсию.

Александр Кашигин

Александр Кашигин пользуется большим уважением у коллег Фото: Илья Московец © URA.RU

Кашигина называют одним из самых уважаемых офицеров в правоохранительной среде региона. Он родился 14 августа 1983 года. В 2001-м поступил в Уральский юридический институт МВД, а через четыре года вышел на службу инспектором охраны общественного порядка городского УМВД. В 2017 году его назначили начальником этого подразделения (отвечал, в частности, за разгон незаконных митингов).