Финал конкурса пройдет 16 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет конкурс «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург и Свердловской области». В финал вышли 20 кандидаток, каждая из которых — успешная бизнес-леди. Среди участниц — владельцы магазинов, салонов красоты, психологических практик и финансовых компаний. Конкурс призван не только выявить самую красивую и талантливую бизнес-леди, но и подчеркнуть значимость женского предпринимательства в регионе. Кто будет бороться за победу в этом году — в материале URA.RU.

Валерия Мирзоева

Девушка — специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению. Ее профессиональный путь начинался совсем в другой сфере: ранее Валерия служила в полиции, но затем решила кардинально изменить свою жизнь. Сейчас она владеет собственной студией в Верхней Пышме, где работает кинезиотерапевтом и тренером-реабилитологом.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Анна Заседателева

Участница представляет собой пример многогранной личности. Ее образование связано с музыкой и педагогикой — (тире использовано корректно) Анна училась в Свердловском областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже. Позже девушка открыла в Екатеринбурге массажную студию FaceRoom, которая специализируется на уходе за лицом. Помимо бизнеса, девушка активно увлекается экстремальными видами отдыха — горным туризмом и сплавами.

Продолжение после рекламы

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Дарья Дубатовк

Дарья называет себя «женщиной нового времени с сильными корнями». Ее бизнес связан с возрождением и развитием направления казачьей воинской культуры — девушка является основателем и художественным руководителем школы фланкировки «Игра клинка». «Моя миссия — помогать женщинам раскрывать свой внутренний потенциал, силу и веру в себя через работу с холодным оружием. Несмотря на мое „стальное и острое“ дело, я остаюсь гибкой, нежной и мягкой», — делится участница.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Татьяна Бараева

Участница руководит компанией Baraeva Finance, которая специализируется на финансовом консалтинге для предпринимателей. Ее компания помогает бизнесменам навести порядок в финансах и налогах. Несмотря на загруженность работой, участница находит время для личных увлечений. Она любит путешествовать на автомобиле и организовывать воскресный досуг для семьи.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Ольга Дьяконова

Ольга представляет в конкурсе сразу два основных направления бизнеса: управление работой торговых центров Екатеринбурга и Свердловской области и продажа готовых производств, поставка оборудования из Китая и его запуск «под ключ». Помимо активной предпринимательской деятельности, Ольга увлекается изучением финансового интеллекта и философии, занимается благотворительностью, танцует бачату и развивает вокальные данные. У финалистки есть дочка.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Юлия Лесникова

Карьера Юлии началась с позиции топ-менеджера в сфере оптовых продаж и специалиста по недвижимости. Сегодня финалистка конкурса занимается флиппингом — практикой покупки недвижимости с целью ее последующей перепродажи. Помимо бизнеса, в жизни Юлии есть место для семьи. Своими главными проектами жизни считает 10-летнего сына и 9-летнюю дочку.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Анна Углова

Женщина руководит компанией в сфере пожарной безопасности, которая занимается превращением строгих требований в удобные и надежные решения. Участница имеет несколько высших образований и постоянно совершенствует свои знания и навыки. Также Анна любит путешествовать, читать книги и заниматься спортом — бегом, плаванием, пилатесом. «Конкурс — это работа над собой, как говорил Марк Аврелий: „Настоящая победа — это когда ты победил не врага, а свои сомнения“», — философски подходит к участию Анна.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Светлана Сулейманова

Финалистка — обладатель диплома о высшем образовании Орловского государственного технического университета по специальности «Строительство зданий и сооружений». Предпринимательской деятельностью занимается 13 лет, сейчас вместе с мужем разрабатывает приложение для бизнесменов. «В конкурс пришла за личным брендом, а получила невероятные эмоции, наслаждаюсь просто процессом», — признается Светлана.

Продолжение после рекламы

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Анастасия Пустовалова

В современном мире все больше женщин доказывают, что можно успешно совмещать ведение бизнеса и воспитание детей. Пример такого человека — Анастасия, которая управляет двумя совершенно разными проектами — магазином инструментов и базой отдыха «Вогульский крокодил» — и одновременно является мамой пятерых детей.

Елена Рудакова

Основательница креативного агентства «Зефир» Елена, помимо бизнеса, активно занимается благотворительностью — у нее есть благотворительный проект «У волшебства есть руки». Также женщина курирует сообщество «Женщины-лидеры» в Союзе малого и среднего бизнеса. Для Елены семья — главная ценность, она — мама двух дочек и жена, и это во многом определяет ее подход к проектам. «Я создаю бизнес, где есть место и семье, и социальной ответственности», — подчеркивает предпринимательница.

Светлана Бруднова

Светлана руководит клининговой компанией «Чисто Быстро». У основательницы два высших образования. Несмотря на занятость в бизнесе, женщина находит время на увлечения. Она любит путешествовать, увлекается пением и любит проводить время с семьей. «Пришла на конкурс показать себя и свой бизнес, познакомиться с девочками-предпринимательницами и обменяться опытом, и, конечно, победить», — откровенно заявляет Светлана.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Дарья Ефремова

Девушка руководит магазином одежды для детей и взрослых «НоскоеD». У Дарьи трое детей, которые являются для нее источником вдохновения. «Я чувствую потребность в большем, стремление к росту и развитию, жажду покорять новые вершины и расширять горизонты. Именно поэтому я здесь, на конкурсе „Миссис Бизнес 2025“», — рассказала участница.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Анастасия Анисимова

Анастасия — арт-директор студии дизайна «Интерьерно». Она обладает двумя творческими высшими образованиями и успешно применяет полученные знания в своей работе. Помимо профессиональной деятельности, женщина находит радость в участии в любительском театре «Зеркало». Любовь к природе, здоровому образу жизни и путешествиям также занимает важное место в жизни Анастасии.

Роза Ахматвалиева

Роза убеждена, что 40 лет — это не просто очередной этап в жизни, а время, когда человек уже имеет достаточный опыт, чтобы четко понимать свои желания и стремиться к их реализации. Для женщины важно быть опорой для своего мужа и лучшим другом для дочек. Кроме этого, она успешно руководит командой в компании «РИЮЛ». «Этот конкурс — особая, очень важная ступенька. Не для галочки, а для души. Чтобы посмотреть на себя с новой стороны, вдохновиться и, конечно, поделиться своей энергией со всеми вами».

Продолжение после рекламы

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Екатерина Бурлакова

Участница получила высшее образование в сфере предпринимательства и освоила профессию педагога-психолога. Владелица трех направлений бизнеса демонстрирует, что можно успешно развивать сразу несколько проектов. Среди ее проектов: ивент-агентство Very Well, студия декора Samovar и банкетная площадка «Лофт Забава». Женщина замужем, у нее есть 16-летняя дочь. В свободное время Екатерина любит путешествовать, кататься на сноуборде, а еще финалистка обожает своих трех собак.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Юлия Артемова

Юлия, обладательница образования в области философии и маркетинга, основала турагентство TRAVEL VSE GOOD, вдохновившись своей страстью к путешествиям. Помимо предпринимательской деятельности, она курирует социальный образовательный проект при Уральском федеральном университете. В часы досуга Юлия предпочитает заниматься карибскими танцами, смотреть фильмы и читать книги.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Екатерина Пономарева

Женщина основала детский семейный центр «ЛИСАБА», занимается социальной и образовательной работой с детьми, в том числе с особенностями в развитии. Екатерина признается, что конкурс для нее — это вызов самой себе и шанс рассказать о своем проекте и вдохновить других.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Оксана Головенько

Женщина по профессии врач, также является основательницей клиники семейной медицины «Ваш доктор». Кроме этого, Оксана является амбассадором международной платформы SPACE, где эксперты объединяются с пользователями.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Марина Дрейпа

Участница занимается дизайном интерьеров и частной архитектурой с 1999 года. С 2004 года является членом Союза дизайнеров РФ. Также Марина руководит мастерской интерьера «М-Арт» и преподает, помогая своим подопечным раскрывать их потенциал. «Среди моих учеников за все годы около 400 человек успешно реализовали себя в профессии. А в семье я счастливая мама и бабушка».

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Оксана Евграфова

Предприниматель, бизнес-психолог, автор и организатор конференций — все это об еще одной участнице конкурса. Также Оксана — основатель масштабных проектов в сфере образования, продвижения и психологии. «Моя главная миссия — мотивировать людей получать практическое образование, проявляться, менять свою жизнь, зарабатывать достойно и масштабировать свой успех», — говорит Оксана.