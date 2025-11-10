Свердловским студентам-медикам изменили выплаты

Студенты будут получать до 20 тысяч рублей ежегодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области студентам-медикам, обучающимся по целевым договорам, власти региона изменили выплаты. Теперь деньги можно получать не ежегодно, а ежемесячно. Постановление об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Согласно документу, выплаты предусмотрены для студентов среднего образования, а также высшего образования — программам специалитета и ординатуры, заключивших договор о целевом обучении за счет средств областного или федерального бюджета по специальностям, относящимся к сфере здравоохранения. Постановление вступило в силу 7 ноября.

Размер выплат будет зависеть от уровня образования: для студентов медколледжей — 10000 рублей ежегодно, для студентов вузов (специалитет и ординатура) — 20000 рублей в год. Для студентов специалитета, которые начнут обучение с 2024/2025 учебного года, размер выплаты будет не ниже размера государственной академической стипендии.

