Курировать набор контрактников среди свердловчан будет «силовой» замгубернатора

С 1 декабря курировать набор контрактников в Свердловской области вновь будет замгубернатора Азат Салихов, отвечающий за взаимодействие с силовым блоком. До сентября 2024 года он и занимался этим вопросом, но затем полномочия перешли другому замгубернатора Василию Козлову. Подробности URA.RU рассказали два источника.

«Козлову в его новом статусе будет тяжело заниматься еще и контрактниками, поэтому принято решение его разгрузить», — объяснил один из собеседников. 2 ноября Василий Козлов, до этого бывший «обычным» замом главы региона, стал исполняющим обязанности вице-губернатора, то есть начал курировать политический блок.

Весь прошлый год набор контрактников был болезненным вопросом для руководства региона, однако, указывает второй источник, за последние десять месяцев Свердловская область выполняет KPI по набору добровольцев и находится едва ли не в лидерах среди других субъектов УрФО по этому показателю. Козлову удалось усовершенствовать систему набора, включив в нее рекрутеров, муниципальные отделения ДОСААФ.

