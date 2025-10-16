В Финляндии посоветовали Зеленскому организовать встречу с Путиным в Москве

Финский политик Мема: Зеленский должен встретиться с Путиным и Трампом в Москве
Мема считает встречу Зеленского и Путина в Москве лучшим решением, чем поставка американского вооружения на Украину
Мема считает встречу Зеленского и Путина в Москве лучшим решением, чем поставка американского вооружения на Украину Фото:
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили организовать встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте соцсети X.

«Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран», — заявил Мема в публикации. По его мнению, украинский лидер должен отказаться от планов поездки в Вашингтон и сосредоточиться на попытках урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.

В ходе обсуждения Мема также предупредил о возможных последствиях поставок западных вооружений Киеву. По его словам, если Украина получит американские ракеты «Томагавк», Россия даст жесткий ответ и ситуация может выйти из-под контроля. Политик призвал европейских лидеров и администрацию США пересмотреть стратегию помощи Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации и увеличить шансы на мирное урегулирование.

Ранее аналитики и западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский планирует визит в США, чтобы обсудить с Дональдом Трампом вопросы военной поддержки и выделения дополнительных средств для ВСУ. Эксперты отмечали, что ситуация на фронте для Украины ухудшается, а европейские лидеры выражают сомнения в эффективности дальнейшей военной помощи, призывая к дипломатическим инициативам для урегулирования конфликта.

