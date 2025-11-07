Экс-начальник пожарной части Нижневартовска признал вину во взятках
Экс-начальник пожарной части Нижневартовска Фролов признался, что брал взятки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Нижневартовский городской суд завершил процесс над бывшим начальником 5-го пожарно-спасательного отряда МЧС Игорем Фроловым, обвиняемым в получении двух взяток за продвижение подчиненного по службе. Сумма взяток составила 190 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил суд о смягчении наказания», — отмечается в сообщении. Приговор по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 290 УК РФ, будет оглашен 10 ноября.
Ранее URA.RU писало о задержании Фролова с участием бойцов Росгвардии. По версии следствия, начальник пожарного отряда получил деньги от отца сотрудника за повышение того в должности.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!