Скончался владелец пермского Центрального рынка
Бизнесмена не стало после продолжительной болезни
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Грузии после продолжительной болезни скончался бизнесмен Реваз Шенгелия. Он был широко известен в Пермском крае.
«Администрация Центрального рынка подтвердила смерть бизнесмена. Он ушел из жизни 7 ноября. Церемония прощания пройдет 11 ноября в Тбилиси», — пишет издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Реваз Шенгелия родился в 1947 году. В 1992 году он занял пост генерального директора ЗАО «Центральный рынок», учредителем которого являлся Пермский краевой союз потребительских обществ.
Бизнесмен являлся владельцем ООО «Торговый комплекс „Центральный“», осуществляющего управление Центральным рынком. В качестве индивидуального предпринимателя он владел земельными участками, на которых размещался торговый объект. Под управлением ТК «Центральный» находится крупнейший в городе торговый объект, занимающий около 10 гектаров в центральной части Перми. Кроме того, Ревазу Шенгелия принадлежало 100 % долей в ООО «ТЦ „Мотовилихинский“».
Недавно бизнесмен основал ООО «Молодежный культурный центр», специализирующееся на предоставлении услуг дополнительного образования для детей и взрослых. Также он выступал в качестве соучредителя потребительского общества «Единение» и председателя ПРОО «Православный духовно-просветительский центр имени Иверской иконы Божией матери».
В последние годы велись переговоры о продаже земельных участков, на которых расположен Центральный рынок. Цель — комплексный редевелопмент.
