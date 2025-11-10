Скончался владелец пермского Центрального рынка

Бизнесмена не стало после продолжительной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Грузии после продолжительной болезни скончался бизнесмен Реваз Шенгелия. Он был широко известен в Пермском крае.

«Администрация Центрального рынка подтвердила смерть бизнесмена. Он ушел из жизни 7 ноября. Церемония прощания пройдет 11 ноября в Тбилиси», — пишет издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Реваз Шенгелия родился в 1947 году. В 1992 году он занял пост генерального директора ЗАО «Центральный рынок», учредителем которого являлся Пермский краевой союз потребительских обществ.

Продолжение после рекламы

Бизнесмен являлся владельцем ООО «Торговый комплекс „Центральный“», осуществляющего управление Центральным рынком. В качестве индивидуального предпринимателя он владел земельными участками, на которых размещался торговый объект. Под управлением ТК «Центральный» находится крупнейший в городе торговый объект, занимающий около 10 гектаров в центральной части Перми. Кроме того, Ревазу Шенгелия принадлежало 100 % долей в ООО «ТЦ „Мотовилихинский“».

Недавно бизнесмен основал ООО «Молодежный культурный центр», специализирующееся на предоставлении услуг дополнительного образования для детей и взрослых. Также он выступал в качестве соучредителя потребительского общества «Единение» и председателя ПРОО «Православный духовно-просветительский центр имени Иверской иконы Божией матери».