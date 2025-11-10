Логотип РИА URA.RU
Из-за резкого торможения трамвая пермская пенсионерка получила черепно-мозговую травму

10 ноября 2025 в 17:59
Трамвай остановился экстренно и самопроизвольно из-за технической неисправности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В результате суда, инициированного прокуратурой, пассажирка трамвая, пострадавшая в ДТП, получила компенсацию. Проверка по обращению жительницы Перми была проведена надзорным ведомством Свердловского района. В жалобе говорилось о нарушении прав.

«В ходе проверки выяснилось, что в результате ДТП пострадала пожилая женщина, которая находилась в трамвае. Из-за падения в салоне ей потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми провели административное расследование. Согласно заключению экспертизы, которое было получено в ходе расследования, трамвай остановился экстренно и самопроизвольно из-за технической неисправности.

По итогам проверки прокурор подал в суд иск о возмещении морального вреда. Суд удовлетворил иск, и с МУП «Пермгорэлектротранс» в пользу пенсионерки была взыскана материальная компенсация.

