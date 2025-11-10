Логотип РИА URA.RU
Природа

В Пермском крае снегири и свиристели возвращаются в города и поселки. Фото, видео

10 ноября 2025 в 16:13
Снегири летят к людям за едой

Снегири летят к людям за едой

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Пермского края заметили около своих домов лесных птиц: снегирей и свиристелей. Пернатые перебираются в населенные пункты в поисках еды.

«В зимний период многие лесные птицы перебираются ближе к жилью человека, что обусловлено наличием кормовой базы. Их привлекает урожай рябины и дикой яблони, которые растут на улицах городов и поселков», — поясняется миграция птиц на сайте «Природа города Перми».

Фото и видео в редакцию URA.RU прислала жительница поселка Павловский Очерского округа. По ее словам, лесные пернатые активно объедают рябины на улицах поселка.

Снегири прилетели из леса

Фото: Читатель URA.RU

