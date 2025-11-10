В Пермском крае снегири и свиристели возвращаются в города и поселки. Фото, видео
Снегири летят к людям за едой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Пермского края заметили около своих домов лесных птиц: снегирей и свиристелей. Пернатые перебираются в населенные пункты в поисках еды.
«В зимний период многие лесные птицы перебираются ближе к жилью человека, что обусловлено наличием кормовой базы. Их привлекает урожай рябины и дикой яблони, которые растут на улицах городов и поселков», — поясняется миграция птиц на сайте «Природа города Перми».
Фото и видео в редакцию URA.RU прислала жительница поселка Павловский Очерского округа. По ее словам, лесные пернатые активно объедают рябины на улицах поселка.
Снегири прилетели из леса
Фото: Читатель URA.RU
