Цветочные магазины в Перми начали принимать заказы на тюльпаны к 8 марта

В Перми цветочные магазины стали оформлять предзаказы на тюльпаны к 8 марта. В ноябре 2025 года цветок продают от 70 рублей. Об этом URA.RU рассказал владелец пермских салонов Romantic Антон Силуков.

«Самый популярный цветок на 8 марта — тюльпан. Сейчас уже можно оставить предзаказ на 8 марта на букеты из тюльпанов или приобрести оптом. При оптовом заказе от тысячи штук цена за цветок — 70 рублей. При заказе букетов — 90 рублей за штуку», — сообщил предприниматель корреспонденту агентства.

Владелец салона уточнил, что цены указаны на цветы элитных сортов, у которых длина стебля 50-60 сантиметров, а размер бутона — 5-7 сантиметров. При этом в сентябре тюльпаны стоили от 59 рублей за цветок. Собеседник агентства предупредил, что после 31 декабря цены еще вырастут, а к 8 марта хорошие тюльпаны могут стоить 150-200 рублей за штуку.

