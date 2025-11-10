Логотип РИА URA.RU
В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» объявил новогоднюю программу

10 ноября 2025 в 17:32
Алексей Расторгуев покажет своего «Щелкунчика» (12+)

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» раскрыл афишу декабря. Вся она будет состоять из ряда показов двух шоу: «Новогодняя телега» (12+) и «Щелкунчик» (12+).

«Новогодняя телега» (12+) — это шоу-программа на популярную отечественную и зарубежную музыку от хореографов Евгения Панфилова, Сергея Райника и Алексея Расторгуева. В программу входят проверенные временем номера на музыку от кантри до ABBA», — сообщает театр в Telegram.

Балет-фантасмагория «Щелкунчик» (12+) — постановка по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» на музыку Петра Чайковского. В редактуре Алексея Расторгуева история разворачивается так, что в центре сюжета не Щелкунчик и его борьба с Мышиным королем, а девочка Маша, которая играет со своими куклами у праздничной елки и попадает в Царство мышей.

«Новогоднюю телегу» (12+) артисты представят дважды — 13 декабря на сцене Дворца молодежи, и 25 декабря на площадке ДК Гагарина. Показы «Щелкунчика» (12+) пройдут на сцене театра 18, 20, 26, 27 и 28 декабря.

