В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» объявил новогоднюю программу

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» раскрыл афишу декабря. Вся она будет состоять из ряда показов двух шоу: «Новогодняя телега» (12+) и «Щелкунчик» (12+).

«Новогодняя телега» (12+) — это шоу-программа на популярную отечественную и зарубежную музыку от хореографов Евгения Панфилова, Сергея Райника и Алексея Расторгуева. В программу входят проверенные временем номера на музыку от кантри до ABBA», — сообщает театр в Telegram.

Балет-фантасмагория «Щелкунчик» (12+) — постановка по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» на музыку Петра Чайковского. В редактуре Алексея Расторгуева история разворачивается так, что в центре сюжета не Щелкунчик и его борьба с Мышиным королем, а девочка Маша, которая играет со своими куклами у праздничной елки и попадает в Царство мышей.

