Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

В ходе СВО погиб прихожанин Богоявленского монастыря Перми

В ходе СВО погиб прихожанин Богоявленского монастыря Перми Дионисий
10 ноября 2025 в 16:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению

Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению

Фото: Илья Московец © URA.RU

Богоявленский мужской монастырь, расположенный в Верхней Курье в Перми, сообщил о смерти своего прихожанина Дионисия. Он погиб 5 ноября в ходе проведения СВО при выполнении боевых задач.

«Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению. Его последние слова были: „Ухожу в накат... Прошу ваших молитв“, — сообщает религиозная организация в соцсети „ВКонтакте“. 

В честь погибшего Дионисия Богоявленский монастырь инициировал сбор средств для подразделения, в котором тот служил. В день его гибели туда уже доставили 25 коробок гуманитарного груза, однако миссия осталась незавершенной. Еще требуется приобрести: диски по металлу, карематы, спальные мешки и пневмоинструмент.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал