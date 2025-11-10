В ходе СВО погиб прихожанин Богоявленского монастыря Перми

Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению Фото: Илья Московец © URA.RU

Богоявленский мужской монастырь, расположенный в Верхней Курье в Перми, сообщил о смерти своего прихожанина Дионисия. Он погиб 5 ноября в ходе проведения СВО при выполнении боевых задач.

«Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению. Его последние слова были: „Ухожу в накат... Прошу ваших молитв“, — сообщает религиозная организация в соцсети „ВКонтакте“.