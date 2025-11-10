В ходе СВО погиб прихожанин Богоявленского монастыря Перми
Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению
Фото: Илья Московец © URA.RU
Богоявленский мужской монастырь, расположенный в Верхней Курье в Перми, сообщил о смерти своего прихожанина Дионисия. Он погиб 5 ноября в ходе проведения СВО при выполнении боевых задач.
«Перед тем как отправиться на боевое задание, он обращался с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи его подразделению. Его последние слова были: „Ухожу в накат... Прошу ваших молитв“, — сообщает религиозная организация в соцсети „ВКонтакте“.
В честь погибшего Дионисия Богоявленский монастырь инициировал сбор средств для подразделения, в котором тот служил. В день его гибели туда уже доставили 25 коробок гуманитарного груза, однако миссия осталась незавершенной. Еще требуется приобрести: диски по металлу, карематы, спальные мешки и пневмоинструмент.
