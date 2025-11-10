Пермячка, устроившая протестный концерт, арестована на 15 суток

Екатерина Осташева из Перми получила наказание в форме административного ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Его продолжительность составит еще 15 суток, сообщает портал Properm.ru.

«Согласно решению Ленинского суда Перми, вынесенному 6 ноября, Екатерина Осташева признана виновной в совершении административного правонарушения, которое подпадает под статью 20.2.2 КоАП РФ (нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан). В качестве наказания ей предписано отработать 60 часов обязательных работ», — сообщало ранее URA.RU.

Инцидент произошел 22 октября. На городской эспланаде Екатерина Осташева организовала концерт в поддержку музыкальной группы «Стоптайм». Мероприятие привлекло не менее 60 слушателей, чьи действия препятствовали свободному передвижению граждан по тротуару. После задержания за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотических веществ суд назначил ей административный арест сроком на семь суток.