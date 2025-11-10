Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Пермяк, лишившийся зрения в ходе СВО, стал студентом техникума

10 ноября 2025 в 16:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир осваивает профессию оператора информационных технологий

Владимир осваивает профессию оператора информационных технологий

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае участник спецоперации Владимиру Политову приступил к учебе. Освоить профессию бойцу, потерявшему зрение в результате боевых действий, помогают сотрудники Кунгурского техникума-интерната. В учреждении пермяк проходит индивидуальный курс обучения, а также реабилитацию.

«Владимиру Политову подобран индивидуальный маршрут обучения. После ранения в зоне боевых действий он потерял зрение и не мог устроиться на желаемую работу из-за отсутствия среднего общего образования. Вместе с региональными ведомствами Общероссийский народный фронт помог Владимиру поступить на учебу в Кунгурский техникум-интернат. Это учебное заведение создано для людей с инвалидностью и особенностями в развитии. Помимо освоения перспективных и актуальных профессий, студенты проходят курс комплексной реабилитации», — рассказали представители организации на своих страницах в соцсетях. Для лучшего усвоения учебного материала Владимиру подарили ноутбук.

Владимир получил тяжелое ранение в зоне СВО, которое привело к полной потере зрения. Ветерану спецоперации пришлось оформить инвалидность. При содействии региональных властей пермяк смог устроиться в техникум-интернат в Кунгуре. Ему предстоит освоить профессию оператора информационных технологий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал