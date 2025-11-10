Пермяк, лишившийся зрения в ходе СВО, стал студентом техникума

«Владимиру Политову подобран индивидуальный маршрут обучения. После ранения в зоне боевых действий он потерял зрение и не мог устроиться на желаемую работу из-за отсутствия среднего общего образования. Вместе с региональными ведомствами Общероссийский народный фронт помог Владимиру поступить на учебу в Кунгурский техникум-интернат. Это учебное заведение создано для людей с инвалидностью и особенностями в развитии. Помимо освоения перспективных и актуальных профессий, студенты проходят курс комплексной реабилитации», — рассказали представители организации на своих страницах в соцсетях. Для лучшего усвоения учебного материала Владимиру подарили ноутбук.