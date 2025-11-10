Пермяк, лишившийся зрения в ходе СВО, стал студентом техникума
Владимир осваивает профессию оператора информационных технологий
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Пермском крае участник спецоперации Владимиру Политову приступил к учебе. Освоить профессию бойцу, потерявшему зрение в результате боевых действий, помогают сотрудники Кунгурского техникума-интерната. В учреждении пермяк проходит индивидуальный курс обучения, а также реабилитацию.
«Владимиру Политову подобран индивидуальный маршрут обучения. После ранения в зоне боевых действий он потерял зрение и не мог устроиться на желаемую работу из-за отсутствия среднего общего образования. Вместе с региональными ведомствами Общероссийский народный фронт помог Владимиру поступить на учебу в Кунгурский техникум-интернат. Это учебное заведение создано для людей с инвалидностью и особенностями в развитии. Помимо освоения перспективных и актуальных профессий, студенты проходят курс комплексной реабилитации», — рассказали представители организации на своих страницах в соцсетях. Для лучшего усвоения учебного материала Владимиру подарили ноутбук.
Владимир получил тяжелое ранение в зоне СВО, которое привело к полной потере зрения. Ветерану спецоперации пришлось оформить инвалидность. При содействии региональных властей пермяк смог устроиться в техникум-интернат в Кунгуре. Ему предстоит освоить профессию оператора информационных технологий.
