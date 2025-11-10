Экс-депутат пермского заксобрания Константин Окунев останется в СИЗО

Константин Окунев был задержан утром 29 октября в пермском аэропорту. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению терроризма. Сам же Окунев настаивает на том, что никого к подобному не призывал. Он был готов заплатить 2 млн за то, чтобы выйти под залог, но Ленинский районный суд отправил его в СИЗО.