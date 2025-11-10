Экс-депутат пермского заксобрания Константин Окунев останется в СИЗО
Константин Окунев пробудет в СИЗО до конца декабря
Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев. Такое решение принял Пермский краевой суд, передает пресс-служба инстанции.
«Апелляционная жалоба Окунева на меру пресечения оставлена без удовлетворения. Он останется в СИЗО до 28 декабря», — уточнили в суде.
Константин Окунев был задержан утром 29 октября в пермском аэропорту. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению терроризма. Сам же Окунев настаивает на том, что никого к подобному не призывал. Он был готов заплатить 2 млн за то, чтобы выйти под залог, но Ленинский районный суд отправил его в СИЗО.
