В Перми зафиксированы первые в этом сезоне случаи гриппа
Пик будет достигнут к февралю
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае зафиксированы первые случаи заболевания гриппом. Эпидемиологи предполагают, что рост числа заболевших начнется в ближайшее время, а максимального уровня заболеваемость достигнет к февралю.
«В предстоящем эпидсезоне ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса: гонконгского (H3N2), свиного (H1N1) и гриппа группы В. Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. На данный момент случаи заражения носят единичный характер, поэтому у жителей региона еще есть возможность сделать прививку», — сообщила в эфире радио «КП-Пермь» заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
В регионе уже проведена вакцинация более чем 1 млн человек, в том числе свыше 400 тысяч детей. Это составляет 42 % от общего числа населения края. Специалисты утверждают, что используемые вакцины («Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М») соответствуют текущим штаммам вируса.
При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу и строго следовать его рекомендациям. Особенно это актуально для детей, пожилых людей и беременных женщин. Самолечение может представлять серьезную опасность для здоровья. Грипп отличается тяжелым течением: у больных может наблюдаться высокая температура (до 40 градусов и выше), сильные мышечные и головные боли, а также боли в глазах. Кроме того, заболевание может вызвать опасные осложнения, например, пневмонию.
