В Перми зафиксированы первые в этом сезоне случаи гриппа

В Пермском крае зафиксированы первые случаи заболевания гриппом. Эпидемиологи предполагают, что рост числа заболевших начнется в ближайшее время, а максимального уровня заболеваемость достигнет к февралю.

«В предстоящем эпидсезоне ожидается циркуляция нескольких штаммов вируса: гонконгского (H3N2), свиного (H1N1) и гриппа группы В. Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. На данный момент случаи заражения носят единичный характер, поэтому у жителей региона еще есть возможность сделать прививку», — сообщила в эфире радио «КП-Пермь» заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.

В регионе уже проведена вакцинация более чем 1 млн человек, в том числе свыше 400 тысяч детей. Это составляет 42 % от общего числа населения края. Специалисты утверждают, что используемые вакцины («Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М») соответствуют текущим штаммам вируса.

