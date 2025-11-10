Песков: принадлежность Курил не должна вызывать сомнений
Принадлежность Курил не должна вызывать сомнения, уверены в Кремле
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Скандал, который разгорелся с заявлением японского министра по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикавады, является внутренним делом страны. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Японский министр ранее назвал Курильские острова зарубежными по отношению к Японии.
«Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она не должна ни у кого вызывать сомнения», — отметил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он признал, что саму новость о скандале в Кремле видели.
Японский министр Хитоси Кикавада назвал Курилы зарубежной территорией по отношению к Японии. Это повлекло крупный скандал в стране, так как Япония не признает принадлежность Курил России и надеется вернуть их свои владения.
Материал из сюжета:Япония и Россия делят Курильские острова
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.