Песков: принадлежность Курил не должна вызывать сомнений

Принадлежность Курил не должна вызывать сомнения, уверены в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал, который разгорелся с заявлением японского министра по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикавады, является внутренним делом страны. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Японский министр ранее назвал Курильские острова зарубежными по отношению к Японии.

«Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она не должна ни у кого вызывать сомнения», — отметил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он признал, что саму новость о скандале в Кремле видели.