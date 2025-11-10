Логотип РИА URA.RU
Песков: принадлежность Курил не должна вызывать сомнений

10 ноября 2025 в 14:27
Принадлежность Курил не должна вызывать сомнения, уверены в Кремле

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал, который разгорелся с заявлением японского министра по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикавады, является внутренним делом страны. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Японский министр ранее назвал Курильские острова зарубежными по отношению к Японии. 

«Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она не должна ни у кого вызывать сомнения», — отметил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он признал, что саму новость о скандале в Кремле видели. 

Японский министр Хитоси Кикавада назвал Курилы зарубежной территорией по отношению к Японии. Это повлекло крупный скандал в стране, так как Япония не признает принадлежность Курил России и надеется вернуть их свои владения. 

