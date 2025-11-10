В Кремле ответили на вопрос URA.RU о готовности украинцев завершить СВО на условиях России
Количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, заявил Дмитрий Песков
Число украинцев, выступающих за окончание конфликта, будет только расти. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что на Украине растет число людей, поддерживающих окончание спецоперации на условиях России.
«Здесь мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но, однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. Скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше», — сказал Песков.
Ранее директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха обнародовал результаты опроса, согласно которым число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, с 2022 года выросло с четырех до 16%, причем, по мнению экспертов, реальные цифры еще выше. Помимо этого, заметно сократилось число украинских граждан, планирующих вернуться на Украину после завершения конфликта — с 78 до 30-40%.
