В Кремле ответили на вопрос URA.RU о готовности украинцев завершить СВО на условиях России

Песков: число украинцев, поддерживающих окончание конфликта, будет расти
10 ноября 2025 в 14:35
Количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Число украинцев, выступающих за окончание конфликта, будет только расти. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что на Украине растет число людей, поддерживающих окончание спецоперации на условиях России.

«Здесь мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но, однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. Скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше», — сказал Песков.

Ранее директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха обнародовал результаты опроса, согласно которым число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, с 2022 года выросло с четырех до 16%, причем, по мнению экспертов, реальные цифры еще выше. Помимо этого, заметно сократилось число украинских граждан, планирующих вернуться на Украину после завершения конфликта — с 78 до 30-40%.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

