В Кремле ответили на вопрос URA.RU о готовности украинцев завершить СВО на условиях России

Количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Число украинцев, выступающих за окончание конфликта, будет только расти. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что на Украине растет число людей, поддерживающих окончание спецоперации на условиях России.

«Здесь мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но, однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. Скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше», — сказал Песков.