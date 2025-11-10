На Ямале начался прием заявок на конкурс «Семья Ямала»

На Ямале 10 ноября 2025 года стартовал муниципальный этап ежегодного конкурса «Семья Ямала». Участвовать в конкурсе приглашают семьи с социально активной позицией, которые участвуют в волонтерских и патриотических движениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Кандидатами на соискание премии могут быть граждане России, проживающие на Ямале, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или воспитавшие детей. Важные критерии: наличие заслуг в общественной, творческой, профессиональной или научной деятельности, а также достойное выполнение родительского долга. Особое внимание уделяется социальной активности и сохранению семейных традиций», — отмечает пресс-служба.

Право выдвигать кандидатуры имеют организации, предприятия или общественные объединения — они направляют ходатайства в уполномоченные органы муниципалитетов. В этом году в конкурсе будут представлены 10 номинаций. К уже существующим — «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная) семья года», «Преодоление», «Золотая семья года», «Спортивная семья года», «Творческая семья года» и «Сельская семья года» — добавилась номинация «Семья защитника Отечества». Участвовать в ней смогут семьи ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. Для участия необходимо собрать пакет документов, который подтвердит достижения семьи в одной из номинаций. Первый этап конкурса продлится до 1 марта.