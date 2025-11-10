Выигравший один миллион рублей житель Нового Уренгоя заплатит 130 тысяч рублей налогов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Житель Нового Уренгоя Владимир Адамчук, выигравший один миллион рублей в «Жилищной лотерее», получит на руки 870 тысяч рублей после уплаты налога. Об этом сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».
«Ставка НДФЛ 13% применяется к части суммы налоговых баз, не превышающей 2,4 млн рублей», — рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото» корреспонденту агентства. Победитель заплатит 130 тысяч рублей в качестве подоходного налога, а на руки получит 870 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что администратор аэропорта Екатерина из ЯНАО, выигравшая в лотерею один млн рублей, получила на руки 870 тысяч рублей. Таким образом, 130 тысяч рублей победительница розыгрыша оплатила как подоходный налог.
