Выигравший один миллион рублей житель Нового Уренгоя заплатит 130 тысяч рублей налогов

Житель Нового Уренгоя Владимир Адамчук, выигравший один миллион рублей в «Жилищной лотерее», получит на руки 870 тысяч рублей после уплаты налога. Об этом сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

«Ставка НДФЛ 13% применяется к части суммы налоговых баз, не превышающей 2,4 млн рублей», — рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото» корреспонденту агентства. Победитель заплатит 130 тысяч рублей в качестве подоходного налога, а на руки получит 870 тысяч рублей.