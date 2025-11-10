Кризисные центры для женщин в ЯНАО: куда обратиться в трудной ситуации

Женщины с детьми могут находиться в кризисных центрах на протяжении месяца Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В жизни каждой женщины может произойти трудная ситуация: домашнее насилие, потеря работы или жилья. К сожалению, не всегда есть место, где можно укрыться или люди, к которым можно обратиться за помощью. Чтобы жительницы ЯНАО, оказавшиеся в такой ситуации, могли почувствовать безопасность, власти открыли кризисные центры.

Куда обращаться в трудной ситуации

Кризисные службы для женщин открыты в трех населенных пунктах ЯНАО: Новом Уренгое, Салехарде и Пуровском районе. Они работают на базе центров социального обслуживания. В Новому Уренгое — «Садко», в Салехарде — «Доверие». Для получения помощи необходима информация от правоохранительных органов и медицинских организаций. Прийти в центр можно также сразу, но сотрудники будут обязаны вызвать полицию для выяснения всех обстоятельств.

Сколько можно жить в таких центрах

Женщины с детьми, подвергшиеся жестокому обращению в семье, могут находиться в учреждении до 30 дней. В окружном департаменте социальной защиты населения рассказали, что зачастую этого времени достаточно, чтобы помочь им выйти из кризиса, оценить ситуацию и наметить дальнейшие пути решения.

Продолжение после рекламы

Какая помощь оказывается в кризисных центрах