В ЯНАО прокуратура добилась оснащения колледжа оборудованием для военной подготовки

Мультипрофильный колледж в Муравленко приобрел оборудование для основ военной службы

Прокуратура города Муравленко (ЯНАО) добилась оснащения местного многопрофильного колледжа оборудованием, необходимым для обучения студентов основам военной службы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Муравленко провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере военно-патриотического воспитания молодежи ГБПОУ ЯНАО „Муравленковский многопрофильный колледж“.Установлено, что в учреждении отсутствовал инвентарь, необходимый для обучения воспитанников начальным знаниям в области обороны и их подготовки к основам военной службы», — отмечает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.