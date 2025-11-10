Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО прокуратура добилась оснащения колледжа оборудованием для военной подготовки

10 ноября 2025 в 13:03
Мультипрофильный колледж в Муравленко приобрел оборудование для основ военной службы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура города Муравленко (ЯНАО) добилась оснащения местного многопрофильного колледжа оборудованием, необходимым для обучения студентов основам военной службы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Муравленко провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере военно-патриотического воспитания молодежи ГБПОУ ЯНАО „Муравленковский многопрофильный колледж“.Установлено, что в учреждении отсутствовал инвентарь, необходимый для обучения воспитанников начальным знаниям в области обороны и их подготовки к основам военной службы», — отмечает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прокурор направил в суд иск об устранении нарушений, который был удовлетворен. В настоящее время решение суда исполнено — колледж закупил необходимое оборудование для военно-патриотической подготовки студентов в полном объеме.

