В ЯНАО прокуратура добилась оснащения колледжа оборудованием для военной подготовки
Мультипрофильный колледж в Муравленко приобрел оборудование для основ военной службы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Прокуратура города Муравленко (ЯНАО) добилась оснащения местного многопрофильного колледжа оборудованием, необходимым для обучения студентов основам военной службы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Муравленко провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере военно-патриотического воспитания молодежи ГБПОУ ЯНАО „Муравленковский многопрофильный колледж“.Установлено, что в учреждении отсутствовал инвентарь, необходимый для обучения воспитанников начальным знаниям в области обороны и их подготовки к основам военной службы», — отмечает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Прокурор направил в суд иск об устранении нарушений, который был удовлетворен. В настоящее время решение суда исполнено — колледж закупил необходимое оборудование для военно-патриотической подготовки студентов в полном объеме.
