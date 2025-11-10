Какие специалисты на Ямале получают зарплату выше средней по округу

Медианная предлагаемая зарплата составила в ЯНАО 107 819 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам октября медианная предлагаемая заработная плата в ЯНАО составила 107 819 рублей. При этом ожидания соискателей чуть ниже — около 100 000 рублей. Для сравнения: в целом по Уральскому федеральному округу предложения находятся на уровне 76 369 рублей, а ожидания — 70 000 рублей, рассказали URA.RU аналитики онлайн-платформы hh.ru.

Сферы, где ожидания превышают предложения

В некоторых профессиональных направлениях зарплатные запросы кандидатов значительно выше предложений рынка. Это говорит о том, что специалисты рассчитывают на более высокий доход, чем могут предложить работодатели. Рассмотрим сферы, где наблюдается такой разрыв:

Высший и средний менеджмент. Специалисты в этой области рассчитывают на доход в 197 352 рубля, что на 38 610 рублей выше медианных предложений на рынке труда в регионе;

Информационные технологии. Желаемая зарплата IT-специалистов — 144 839 рублей, что на 34 479 рублей превышает текущие предложения;

Финансы, бухгалтерия. Соискатели в этой сфере ожидают зарплату в 100 000 рублей, что на 12 292 рубля выше предлагаемых;

Туризм, гостиницы, рестораны. В этой области желаемая зарплата составляет 78 352 рубля, что на 6 765 рублей превышает предложения;

Медицина, фармацевтика. Соискатели ожидают зарплату в 117 660 рублей, что на 3 417 рублей выше предложений;

Продажи, обслуживание клиентов. В этой сфере желаемая зарплата — 80 000 рублей, что на 2 147 рублей превышает предложения.

Сферы, где предложения превышают ожидания

В некоторых областях ситуация обратная: зарплатные предложения компаний значительно превосходят ожидания кандидатов. Чаще всего это происходит в направлениях, где востребованы «синеворотничковые» профессии и высока доля вахтовых вакансий.

Транспорт, логистика, перевозки. Медиана предложений в этой сфере — 177 572 рубля, что на 77 572 рубля выше ожиданий. Это свидетельствует о высоком спросе на работников в логистической отрасли;

Рабочий персонал. Предлагаемая зарплата — 169 784 рубля, что на 68 480 рублей превышает ожидания;

Автомобильный бизнес. Медиана предложений — 163 742 рубля, что на 63 742 рубля выше ожиданий;

Административный персонал. Предлагаемая зарплата — 142 825 рублей, что на 62 825 рублей превышает ожидания;

Строительство, недвижимость. Медиана предложений — 172 238 рублей, что на 40 930 рублей выше ожиданий. Это отражает активный рост строительного сектора в регионе.

Топ-5 направлений с наиболее высокими зарплатными предложениями в ЯНАО