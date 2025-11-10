Какие специалисты на Ямале получают зарплату выше средней по округу
Медианная предлагаемая зарплата составила в ЯНАО 107 819 рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
По итогам октября медианная предлагаемая заработная плата в ЯНАО составила 107 819 рублей. При этом ожидания соискателей чуть ниже — около 100 000 рублей. Для сравнения: в целом по Уральскому федеральному округу предложения находятся на уровне 76 369 рублей, а ожидания — 70 000 рублей, рассказали URA.RU аналитики онлайн-платформы hh.ru.
Сферы, где ожидания превышают предложения
В некоторых профессиональных направлениях зарплатные запросы кандидатов значительно выше предложений рынка. Это говорит о том, что специалисты рассчитывают на более высокий доход, чем могут предложить работодатели. Рассмотрим сферы, где наблюдается такой разрыв:
- Высший и средний менеджмент. Специалисты в этой области рассчитывают на доход в 197 352 рубля, что на 38 610 рублей выше медианных предложений на рынке труда в регионе;
- Информационные технологии. Желаемая зарплата IT-специалистов — 144 839 рублей, что на 34 479 рублей превышает текущие предложения;
- Финансы, бухгалтерия. Соискатели в этой сфере ожидают зарплату в 100 000 рублей, что на 12 292 рубля выше предлагаемых;
- Туризм, гостиницы, рестораны. В этой области желаемая зарплата составляет 78 352 рубля, что на 6 765 рублей превышает предложения;
- Медицина, фармацевтика. Соискатели ожидают зарплату в 117 660 рублей, что на 3 417 рублей выше предложений;
- Продажи, обслуживание клиентов. В этой сфере желаемая зарплата — 80 000 рублей, что на 2 147 рублей превышает предложения.
Сферы, где предложения превышают ожидания
В некоторых областях ситуация обратная: зарплатные предложения компаний значительно превосходят ожидания кандидатов. Чаще всего это происходит в направлениях, где востребованы «синеворотничковые» профессии и высока доля вахтовых вакансий.
- Транспорт, логистика, перевозки. Медиана предложений в этой сфере — 177 572 рубля, что на 77 572 рубля выше ожиданий. Это свидетельствует о высоком спросе на работников в логистической отрасли;
- Рабочий персонал. Предлагаемая зарплата — 169 784 рубля, что на 68 480 рублей превышает ожидания;
- Автомобильный бизнес. Медиана предложений — 163 742 рубля, что на 63 742 рубля выше ожиданий;
- Административный персонал. Предлагаемая зарплата — 142 825 рублей, что на 62 825 рублей превышает ожидания;
- Строительство, недвижимость. Медиана предложений — 172 238 рублей, что на 40 930 рублей выше ожиданий. Это отражает активный рост строительного сектора в регионе.
Топ-5 направлений с наиболее высокими зарплатными предложениями в ЯНАО
- Добыча сырья — 186 585 рублей;
- Транспорт, логистика, перевозки — 177 572 рубля;
- Производство, сервисное обслуживание — 176 089 рублей;
- Строительство, недвижимость — 172 238 рублей;
- Рабочий персонал — 169 784 рубля.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!