Губернаторские премии вручены мастерам народных промыслов ЯНАО

Ирина Окотэтто и Евгений Худи удостоены звания мастеров народных промыслов Ямала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ирина Окотэтто из Салехарда и Евгений Худи из села Яр-Сале (ЯНАО) удостоены почетного звания «Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ямала» с единовременной выплатой от губернатора региона. Имена победителей объявил художественно-экспертный совет по итогам конкурса, в котором участвовали 9 кандидатов из четырех муниципалитетов округа. Информация опубликована на официальном сайте правительства ЯНАО.

Обладательницей почетного нагрудного знака стала мастерица из Салехарда Ирина Окотэтто, создатель уникальных изделий традиционного рукоделия и обработки рыбьей кожи, автор эксклюзивной серии коллекционных кукол и аксессуаров ненецкой культуры, популяризатор культур северных этносов. Мастерица является автором тематического пособия, посвященного культуре родного народа», — говорится в сообщении пресс-службы правительства округа.