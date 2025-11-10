Губернаторские премии вручены мастерам народных промыслов ЯНАО
Ирина Окотэтто и Евгений Худи удостоены звания мастеров народных промыслов Ямала
Ирина Окотэтто из Салехарда и Евгений Худи из села Яр-Сале (ЯНАО) удостоены почетного звания «Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ямала» с единовременной выплатой от губернатора региона. Имена победителей объявил художественно-экспертный совет по итогам конкурса, в котором участвовали 9 кандидатов из четырех муниципалитетов округа. Информация опубликована на официальном сайте правительства ЯНАО.
Обладательницей почетного нагрудного знака стала мастерица из Салехарда Ирина Окотэтто, создатель уникальных изделий традиционного рукоделия и обработки рыбьей кожи, автор эксклюзивной серии коллекционных кукол и аксессуаров ненецкой культуры, популяризатор культур северных этносов. Мастерица является автором тематического пособия, посвященного культуре родного народа», — говорится в сообщении пресс-службы правительства округа.
А Евгений Худи создает уникальные этнические музыкальные инструменты и украшения из природных материалов — дерева и кости. Мастер специализируется на традиционных элементах ненецкого костюма, включая ремни с костяным декором. Он регулярно побеждает в профессиональных конкурсах, в том числе завоевал главный приз на фестивале «Душа тундры». Победителям вручат нагрудный знак и выплату в размере 80 тысяч рублей.
