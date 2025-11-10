Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Салехарде создается окружной центр беспилотной авиации. Фото

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал ключевые объекты Салехарда
10 ноября 2025 в 16:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Салехарде модернизируют общественный транспорт и открывают новую базу спасателей

В Салехарде модернизируют общественный транспорт и открывают новую базу спасателей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в сопровождении мэра Алексея Титовского проинспектировал ключевые объекты Салехарда, включая обновленное автотранспортное предприятие и новую базу спасателей. О результатах визита глава региона сообщил в своем Telegram-канале. 

Инспекция губернатора ЯНАО в Салехарде

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

«Общественный транспорт стал удобнее и востребованнее у горожан. Создаем здесь окружной центр беспилотной авиации. Эти технологии уже доказали свою эффективность в поиске людей и мониторинге пожаров», — отметил Дмитрий Артюхов.

В городском АТП полностью модернизировали диспетчерскую и внедрили цифровой контроль перевозок, а автопарк за четыре года расширили вдвое. Новое здание для спасателей оснащено учебными классами, тренажерным залом и помещением для водолазов. В Обдорском микрорайоне завершается строительство торгового центра с аптекой, пекарней и пунктами выдачи заказов, реализованного на частные инвестиции. 

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Инспекция губернатора ЯНАО в Салехарде

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал