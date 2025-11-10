В Салехарде модернизируют общественный транспорт и открывают новую базу спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в сопровождении мэра Алексея Титовского проинспектировал ключевые объекты Салехарда, включая обновленное автотранспортное предприятие и новую базу спасателей. О результатах визита глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Инспекция губернатора ЯНАО в Салехарде Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

«Общественный транспорт стал удобнее и востребованнее у горожан. Создаем здесь окружной центр беспилотной авиации. Эти технологии уже доказали свою эффективность в поиске людей и мониторинге пожаров», — отметил Дмитрий Артюхов.

В городском АТП полностью модернизировали диспетчерскую и внедрили цифровой контроль перевозок, а автопарк за четыре года расширили вдвое. Новое здание для спасателей оснащено учебными классами, тренажерным залом и помещением для водолазов. В Обдорском микрорайоне завершается строительство торгового центра с аптекой, пекарней и пунктами выдачи заказов, реализованного на частные инвестиции.

