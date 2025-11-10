Логотип РИА URA.RU
Общество

В ЯНАО открыт прием заявок на стажировки в правительстве округа

10 ноября 2025 в 15:38
Шестой поток стажировок в правительстве ЯНАО начнется в январе

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО открыт прием заявок на зимние стажировки в правительстве региона. Шестой поток программы пройдет с 26 января по 29 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Департамента внутренней политики ЯНАО.

«Кандидатам предлагают зарплату от 70 000 рублей в месяц. А также полное обеспечение жильем на весь срок, персонального наставника и заключение трудового договора», — уточнили в департаменте. 

Стажировки будут доступны по различным направлениям, включая экономику, финансы, юриспруденцию, развитие предпринимательства, IT и цифровые коммуникации. Подать заявку можно на официальном сайте программы до 28 ноября. Проект предоставляет молодым специалистам возможность получить практический опыт работы в органах власти региона. 

Фото: Департамент внутренней политики ЯНАО

