В ЯНАО открыт прием заявок на стажировки в правительстве округа
Шестой поток стажировок в правительстве ЯНАО начнется в январе
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО открыт прием заявок на зимние стажировки в правительстве региона. Шестой поток программы пройдет с 26 января по 29 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Департамента внутренней политики ЯНАО.
«Кандидатам предлагают зарплату от 70 000 рублей в месяц. А также полное обеспечение жильем на весь срок, персонального наставника и заключение трудового договора», — уточнили в департаменте.
Стажировки будут доступны по различным направлениям, включая экономику, финансы, юриспруденцию, развитие предпринимательства, IT и цифровые коммуникации. Подать заявку можно на официальном сайте программы до 28 ноября. Проект предоставляет молодым специалистам возможность получить практический опыт работы в органах власти региона.
Фото: Департамент внутренней политики ЯНАО
