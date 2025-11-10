Содержание депутатов заксо обойдется бюджету ЯНАО в сотни миллионов рублей

Расходы на парламентариев в 2026 году будут почти одинаковыми по сравнению с 2025. Так, в этом году на спикера заксо было выделено 26,6 миллиона рублей, а на всех остальных — 194 миллиона. Единственное, что изменилось — в прошлом созыве на постоянной основе работали 13 человек, а в нынешнем — 12.