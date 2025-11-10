Содержание депутатов заксо обойдется бюджету ЯНАО в сотни миллионов рублей
Расходы на содержание депутатов заксо в 2026 году сократятся почти на 200 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
На содержание депутатов законодательного собрания ЯНАО в 2026 году будет выделено 220,4 миллиона рублей. Соответствующие данные следуют из проекта бюджета региона.
«Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2026 год... Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа: 28 690 000 рубля... Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа: 191 752 000 рубля», — написано в документе.
Расходы на парламентариев в 2026 году будут почти одинаковыми по сравнению с 2025. Так, в этом году на спикера заксо было выделено 26,6 миллиона рублей, а на всех остальных — 194 миллиона. Единственное, что изменилось — в прошлом созыве на постоянной основе работали 13 человек, а в нынешнем — 12.
