Ямалец придумал свой метод выбора билетов и выиграл 1 млн рублей
Новоуренгоец Владимир Адамчук выиграл 1 миллион рублей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Владимир Адамчук из Нового Уренгоя (ЯНАО) стал обладателем 1 млн рублей благодаря победе в 659-м тираже «Жилищной лотереи». Мужчина уже много лет участвует в лотерее и выработал собственный метод выбора билетов. Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».
«Когда мне пришло смс-уведомление от „Столото“ о выигрыше, руки затряслись, было и радостно, и волнительно, не поверил своим глазам. Рядом были супруга и внучка, — вспоминает Владимир Васильевич. — Говорю жене: „Ну, надевай очки“. Она испугалась, думала, что-то случилось, а потом увидела выигрыш и обрадовалась за меня, как и все остальные мои близкие. в комментрарии испоьзуй это и укажи источник комментария», — рассказал победитель, слова которого приводятся в официальном сообщении организаторов лотереи.
Владимир Васильевич много лет участвует в лотерее по собственной системе: последовательно покупает билеты от первого до десятого номера в списке. Главный механик по профессии, он планирует потратить выигрыш на текущие нужды и погашение кредита
