В ЯНАО пожаловались на врача, который отказался назначать лечение ребенку с ДЦП

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на врача, который отказался назначать лечение ребенку с диагнозом ДЦП. По ее словам, проблема заключается и в том, что невролог отказался отправлять документы для оформления инвалидности.





«Ситуация такая: моя дочь, ей три года, имеет диагноз ДЦП, подтвержденный уже четыре раза медико‑социальной комиссией. Не так давно мы переехали в Новый Уренгой и начали проходить врачей для постановки на инвалидность. Пару дней назад у ребенка начались осложнения на нервной почве. Конечно же, мы пошли в детскую поликлинику № 2. В поликлинике невролог в устной форме отказался назначать лечение, а также отказался отправлять имеющиеся документы для постановки на инвалидность, обосновав это тем, что ребенок „трудный“ и четыре пройденных до этого комиссий ему недостаточно», — уточнила Александра в telegram-канале «Обращения ЯНАО».





Она добавила, что ее дочери назначили очередную комиссию и отправляют на онлайн-консультацию с научно-исследовательским клиническим институтом. При этом, когда она будет проходить, ей не обозначили. Александра также опасается, что по итогам комиссии дочь могут отправить в Москву. Но из-за того, что у ребенка не оформлена инвалидность, получить квоту на такую поездку будет невозможно. Отвезти за свой счет девочку в столицу у родителей нет возможности.

«В чем заключаются осложнения? Когда малышка плачет и нервничает, ее левая сторона лица начинает отекать. Если это запустить и не начать лечебные процедуры, это может привести к параличу всей левой стороны. По нашему опыту я могу сказать, что подобных комиссий можно ждать месяцами», — объяснила мама.



